Украинские пограничники не пропускают в страну вакцинированных российским препаратом «Спутник V» иностранцев, поскольку вакцина не включена в перечень Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Об этом 10 июня сообщается на сайте Госпогранслужбы Украины

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«Подчеркиваем, такой документ не дает права на въезд в Украину, поскольку данная вакцина не включена в перечень ВОЗ», — говорится в сообщении.

Также сообщается, что иностранцам и лицам без украинского гражданства, кроме обязательного полиса страхования от COVID-19, нужно иметь отрицательный результат ПЦР, экспресс-тест, или документ, подтверждающий получение полного курса вакцинации от COVID-19 вакцинами, которые входят в перечень разрешенных ВОЗ. Документ должен быть на английском языке или содержать перевод.

Ранее сообщалось, что на Украине улучшилась ситуация с коронавирусом, поэтому украинцы смогут свободно летать в ЕС уже этим летом. Также все регионы страны перешли в «зеленую» карантинную зону с минимальными ограничениями для граждан.