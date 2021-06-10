Отмечается, что за последние дни на Украину хотели въехать иностранцы с документами об иммунизации вакциной «Спутник V».
«Подчеркиваем, такой документ не дает права на въезд в Украину, поскольку данная вакцина не включена в перечень ВОЗ», — говорится в сообщении.
Также сообщается, что иностранцам и лицам без украинского гражданства, кроме обязательного полиса страхования от COVID-19, нужно иметь отрицательный результат ПЦР, экспресс-тест, или документ, подтверждающий получение полного курса вакцинации от COVID-19 вакцинами, которые входят в перечень разрешенных ВОЗ. Документ должен быть на английском языке или содержать перевод.
Ранее сообщалось, что на Украине улучшилась ситуация с коронавирусом, поэтому украинцы смогут свободно летать в ЕС уже этим летом. Также все регионы страны перешли в «зеленую» карантинную зону с минимальными ограничениями для граждан.