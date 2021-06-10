В полицию Харькова вечером 9 июня поступило сообщение, что на детской площадке по ул. Руслана Плоходько в жилом массиве Салтовка находится мужчина с предметом, похожим на гранату.
На место выехали патрульные и взрывотехники. В подъезде дома на Салтовском шоссе они задержали подозреваемого. Им оказался 27-летний местный житель. У него изъяли пригодную к использованию гранату Ф-1.
Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Нарушителю грозит лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.
Днем ранее в Харькове мужчина бросил гранату в компанию людей у супермаркета. В результате пострадали пять человек от 16 до 33 лет.