Покрытие разрушилось на участке между Фестивальным причалом и Монастырским островом. Кирпичи и плитка упали на берег.
В результате обрушения никто не пострадал. Причина инцидента еще неизвестна.
Сильные дожди, которые на Украине продолжаются с начала июня, привели ко множеству аварийных ситуаций и неприятных последствий. Так, в Краматорске на контролируемой Киевом территории Донецкой области сильный ливень размыл дороги, а на границе Полтавской и Днепропетровской областей мощный дождь смыл посевы на полях.