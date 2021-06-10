После мощного ливня в Днепре разрушилась часть Сичеславской набережной - одного из главных прогулочных мест в городе. Об этом 9 июня сообщил «Информатор»

Ливень вынудил жителей Житомира пересесть с автомобилей на водные мотоциклы — видео © скриншот видео "Житомир.info | Новости Житомира"

В результате обрушения никто не пострадал. Причина инцидента еще неизвестна.

Сильные дожди, которые на Украине продолжаются с начала июня, привели ко множеству аварийных ситуаций и неприятных последствий. Так, в Краматорске на контролируемой Киевом территории Донецкой области сильный ливень размыл дороги, а на границе Полтавской и Днепропетровской областей мощный дождь смыл посевы на полях.