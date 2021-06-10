«Газпром» поставляет газ в Европу через Украину по условиям транзитного контракта, который действует до 2024 года. По его условиям, Россия должна прокачивать не менее 40 млрд кубометров в год через украинскую трубу. Как отмечает издание, платежи за транзит обязательны, даже если газ физически не будет идти по ГТС. При этом Кремль ранее заявлял, что действующий контракт с украинской стороной будет выполнен в полном объеме.
Шмыгаль заявил, что в случае невыполнения контракта Украина обратится в арбитраж. Премьер-министр уточнил, что если так случится, то «мы снова пойдем в арбитраж, и снова будем побеждать».
Ранее Шмыгаль заявил, что Украина будет настаивать на остановке строительства «Северного потока-2», поскольку считает его «экономическим оружием» против себя, Европы и США. Ранее президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции заявил, что опасается встречи лидеров Владимира Путина и Джозефа Байдена, поскольку не исключает, что США могут отменить санкции против «Северного потока-2».
Вице-премьер Украины, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что запуск газопровода «Северный поток-2» будет иметь последствия для национальной безопасности Украины, поскольку после запуска страна станет слабее.