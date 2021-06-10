Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о готовности подать иск против Российской Федерации в Стокгольмский арбитраж за отказ от транзита через Украину в Европу. Об этом 10 июня он заявил в комментарии «РБК-Украина»

«Северный поток – 2»: Первая ветка достроена, но США не теряют надежды сорвать запуск проекта в эксплуатацию © РИА Новости, Nord Stream 2 / Aксель Шмидт/ Paul Langrock

Шмыгаль заявил, что в случае невыполнения контракта Украина обратится в арбитраж. Премьер-министр уточнил, что если так случится, то «мы снова пойдем в арбитраж, и снова будем побеждать».

Ранее Шмыгаль заявил, что Украина будет настаивать на остановке строительства «Северного потока-2», поскольку считает его «экономическим оружием» против себя, Европы и США. Ранее президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции заявил, что опасается встречи лидеров Владимира Путина и Джозефа Байдена, поскольку не исключает, что США могут отменить санкции против «Северного потока-2».

Вице-премьер Украины, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что запуск газопровода «Северный поток-2» будет иметь последствия для национальной безопасности Украины, поскольку после запуска страна станет слабее.