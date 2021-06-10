Мэр Ровно Александр Третяк обвинил местных цыган в наглом поведении и пригрозил вывезти их в Закарпатье. Об этом он заявил в эфире «Радио Трек» 9 июня

Из украинских цыган насильно делали беженцев во Франции © Рима Войсток

Мэр Ровно отметил, что за поведением цыган должны следить полицейские и специальная муниципальная стража, которую скоро запустят.

«Я вижу, что идет к тому, что мы сделаем радикально: всех упакуем в автобус и вывезем в их родное Закарпатье», — заявил Третяк.

Ранее, в апреле 2020 года, мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив поручил вывезти цыган из города в Закарпатскую область. Десять человек передали на границе закарпатской полиции, еще 12 человек отказались уезжать. Марцинкив заявил, что необходимо вывезти в автобусе и их. Затем цыгане подали на мэра в суд.

Действия Марцинкива поддержала известная украинская националистка Ирина Фарион. Она заявила, что, помимо цыган, следовало бы вывезти из города и «московитов».