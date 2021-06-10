По словам Третяка, у него «не хватает слов и толерантности» к тому, что «творят» цыгане в городе. Он заявил, что они ведут себя нагло.
Мэр Ровно отметил, что за поведением цыган должны следить полицейские и специальная муниципальная стража, которую скоро запустят.
«Я вижу, что идет к тому, что мы сделаем радикально: всех упакуем в автобус и вывезем в их родное Закарпатье», — заявил Третяк.
Ранее, в апреле 2020 года, мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив поручил вывезти цыган из города в Закарпатскую область. Десять человек передали на границе закарпатской полиции, еще 12 человек отказались уезжать. Марцинкив заявил, что необходимо вывезти в автобусе и их. Затем цыгане подали на мэра в суд.
Действия Марцинкива поддержала известная украинская националистка Ирина Фарион. Она заявила, что, помимо цыган, следовало бы вывезти из города и «московитов».