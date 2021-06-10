Трех пациентов Одесского областного медицинского центра психического здоровья, которые могут передвигаться лишь с помощью инвалидных колясок, вывезли на кладбище и оставили там. Об этом 10 июня сообщила омбудсмен Людмила Денисова в Facebook

Отмечается, что у одного мужчины — травма головы, у другого — нет обеих ног, третий фактически сам не передвигается. В Запорожье женщина провалилась под землю на пороге больницы © РИА Новости, Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

«Мужчины утверждали, что их вывезли из медучреждения на кладбище. Там их и нашли неравнодушные граждане. Всех троих временно поместили в Одесский городской центр интеграции лиц без определенного места жительства»,- написала омбудсмен.

Выяснилось, что 4 июня около 16.30 в скорую помощь доставили троих мужчин. Один из них подтвердил, что они действительно находились на лечении в медцентре психического здоровья. В больнице утверждают, что мужчины выписались по собственному желанию, поскольку находились в удовлетворительном психическом состоянии. Кроме того, все трое не были признаны судом недееспособными. На вопрос представителя омбудсмена, как мужчины смогли самостоятельно преодолеть 7 километров от центра до кладбища, в больнице ответить затруднились.

По данному факту правоохранители начали досудебное расследование по части 1 статьи 135 УК — «заведомое оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни состоянии и лишенного возможности принять меры к самосохранению по малолетству, старости, болезни».