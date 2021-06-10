«Вирастюк — новый депутат Верховной Рады от округа №87. Центральная избирательная комиссия зарегистрировала кандидата от "Слуги народа" Василия Вирастюка народным депутатом, согласно его заявлению, поданному 7 июня», — говорится в сообщении.
Ранее Большая палата Верховного суда Украины признала законным избрание Вирастюка в Раду, хотя до этого суд несколько раз отменял протокол ЦИК с результатами довыборов по 87-му округу.
ЦИК официально признала победу «слуги народа»: согласно первому протоколу окружной избирательной комиссии, он набрал 15 536 голосов избирателей, а Александр Шевченко («За будущее») получил 15 114 голосов.