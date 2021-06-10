Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины зарегистрировала кандидата от «Слуги народа» Василия Вирастюка депутатом Верховной Рады. Об этом 9 июня сообщается на странице общественной сети «Опора» в Facebook

ЦИК обжаловала отмену победы Вирастюка на довыборах в Раду © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк Василия Вирастюка народным депутатом, согласно его заявлению, поданному 7 июня», — говорится в сообщении. Ранее Большая палата Верховного суда Украины признала законным избрание Вирастюка в Раду, хотя до этого суд несколько раз отменял протокол ЦИК с результатами довыборов по 87-му округу. ЦИК официально признала победу «слуги народа»: согласно первому протоколу окружной избирательной комиссии, он набрал 15 536 голосов избирателей, а Александр Шевченко («За будущее») получил 15 114 голосов.