Украина будет настаивать на остановке строительства «Северного потока – 2», поскольку считает его «экономическим оружием» против себя, Европы и США. Об этом 10 июня премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил в комментарии «РБК-Украина»

Мы предупреждали: Блинкен осадил Украину с претензиями по «Северному потоку – 2» © Twitter, Secretary Antony Blinken

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что опасается встречи лидеров РФ и США Владимира Путина и Джозефа Байдена, поскольку не исключает, что США могут отменить санкции против «Северного потока – 2».

Вице-премьер Украины, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников считает, что запуск газопровода будет иметь последствия для национальной безопасности Украины, поскольку после запуска страна станет слабее.