«Во-первых, санкции США все еще могут быть возвращены. Во-вторых, мы боремся не одни. Целый ряд европейских стран выступает против достройки», — сказал Шмыгаль.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что опасается встречи лидеров РФ и США Владимира Путина и Джозефа Байдена, поскольку не исключает, что США могут отменить санкции против «Северного потока – 2».
Вице-премьер Украины, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников считает, что запуск газопровода будет иметь последствия для национальной безопасности Украины, поскольку после запуска страна станет слабее.