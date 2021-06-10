Вакцина против COVID-19 компании Johnson & Johnson производит несколько иммунных ответов, что позволяет вакцине быть эффективной против различных вариантов вируса. Об этом свидетельствует исследование, опубликованное в научном журнале Nature 9 июня

На Украину привезли вакцину Johnson & Johnson © РИА Новости, Алексей Куденко / Перейти в фотобанк исследования, препарат активирует иммунные реакции против оригинального штамма коронавируса, а также вариантов Alpha, Beta, Gamma и Epsilon.

Ученые сделали вывод, что вакцина Johnson & Johnson обеспечила надежную защиту от симптоматических случаев коронавируса в Южной Африке и Бразилии, где варианты повлекли большинство случаев заболевания. Были изучены антитела и клеточный иммунный ответ 20 добровольцев в возрасте от 18 до 55 лет.

Отмечается, что менее нейтрализующие антитела появились при борьбе с вариантами, впервые обнаруженными в Южной Африке и Бразилии, по сравнению с оригинальным штаммом COVID-19. Те, у кого был "южноафриканский" штамм, производили в пять раз меньше нейтрализующих антител, чем те, кто имел оригинальный штамм. Относительно «бразильского» варианта у людей формировалось в 3,3 раза меньше антител.

Подчеркивается, что нейтрализующие иммунные ответы антител и Т-клеток были «в основном сохранены», из чего можно сделать вывод, что вакцина способна защитить от различных известных сейчас вариантов коронавируса.

В конце мая британский регулятор по лекарственным средствам и медицинским препаратам (MHRA) одобрил использование американской однодозовой вакцины Johnson & Johnson.