В рамках глобальной инициативы COVAX на Украину доставили еще 66 690 доз вакцины Comirnaty производства Pfizer-BioNTech, закупленной за счет госбюджета. Об этом 9 июня сообщается на сайте Министерства здравоохранения Украины

На Украину прибыла небольшая партия вакцин Pfizer © РИА Новости, Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк

«Еще 66 690 доз вакцины Comirnaty против COVID-19 производства Pfizer-BioNTech прилетели в Украину. Она была закуплена за государственный счет через международное агентство Crown Agents. Вакцину из этой партии используют для прививки людей с 1-3 этапов вакцинации», — говорится в сообщении.

В Минздраве уточнили, что вакцинация будет осуществляться мобильными бригадами. За каждым человеком, который получил прививку первой дозой, будет зарезервирована вторая доза из той же партии.

Всего в течение этой и следующей недели на Украину доставят еще 356 850 доз Comirnaty.