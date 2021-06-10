Днем ранее в страну доставили 117 000 доз этой вакцины.
«Еще 66 690 доз вакцины Comirnaty против COVID-19 производства Pfizer-BioNTech прилетели в Украину. Она была закуплена за государственный счет через международное агентство Crown Agents. Вакцину из этой партии используют для прививки людей с 1-3 этапов вакцинации», — говорится в сообщении.
В Минздраве уточнили, что вакцинация будет осуществляться мобильными бригадами. За каждым человеком, который получил прививку первой дозой, будет зарезервирована вторая доза из той же партии.
Всего в течение этой и следующей недели на Украину доставят еще 356 850 доз Comirnaty.