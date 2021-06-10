Почти 1,8 тысячи новых случаев коронавирусной инфекции выявили на Украине за минувшие сутки, выздоровели более 6,5 тысячи человек. Об этом Минздрав страны сообщил в своем Telegram-канале 10 июня

Число больных COVID-19 на Украине увеличилось на 1385 за сутки © AP, Evgeniy Maloletka сообщении.

За минувшие сутки были госпитализированы 741 человек, скончались — 97, выздоровели — 6513. Наибольшее число подтвержденных случаев за день зарегистрировано в Киеве (216), Харьковской (128), Львовской (128) Днепропетровской (119) и Киевской (102) областях.

За все время пандемии на Украине заболели 2 219 824 человека, выздоровели — 2 115 197, умерли — 51 507. С начала прививочной кампании привито 1 364 566 украинцев, из них полностью иммунизированы 180 453.