«На Украине 10 июня 2021 года зафиксировано 1785 новых случаев заболевания COVID-19. Среди них — 77 детей и 73 медработника», — говорится в сообщении.
За минувшие сутки были госпитализированы 741 человек, скончались — 97, выздоровели — 6513. Наибольшее число подтвержденных случаев за день зарегистрировано в Киеве (216), Харьковской (128), Львовской (128) Днепропетровской (119) и Киевской (102) областях.
За все время пандемии на Украине заболели 2 219 824 человека, выздоровели — 2 115 197, умерли — 51 507. С начала прививочной кампании привито 1 364 566 украинцев, из них полностью иммунизированы 180 453.