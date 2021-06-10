Украинская певица Наталья Могилевская рассказала, как планирует худеть, чтобы не проспорить и не сбривать шевелюру. Советы диетолога она опубликовала в Instagram 8 июня

Могилевская нанесла украинской дискриминации по возрасту первый удар © Наталья Могилевская/Инстаграм

Завтракает певица в первый час после пробуждения. Он состоит из белковых продуктов с овощами.

На обед, в 13:00 — 14:00, ягоды и фрукты или злаки плюс белки. На ужин одни овощи.

«Очень грустно так питаться», «Молодчинка, Натали», «Большая вероятность срыва», «Только овощи на ужин — это очень жестко», — отреагировали пользователи в комментариях.

Ранее Могилевская объявила в соцсети, что должна похудеть на 4 килограмма к 26 июня, иначе ей придется побриться налысо.