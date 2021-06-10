Музыкальный критик Сергей Соседов, поругавшийся с супругом оперной певицы Марии Максаковой Далхатом Халаевым на эфире программы телеканала «Россия 1», заявил, что артистка не случайно вышла замуж за этого мужчину. Слова Соседова 9 июня привели «Дни.ру»

Способен на все: Соседов заявил, что боится выходить из дома из-за угроз молодого мужа Максаковой © IPnews

«Это бандиты по сути дела. И эта Маша Максакова к ним была склонна всегда. Ей нравятся бандиты. Может, ей самой интересно с ними. Видимо, адреналин поднимается. Она сама ходит по грани. Они могли и ее убить тысячу раз! Я вообще считаю, что Максакова плохо кончит», — сказал Соседов.

Комментировать личность Максаковой и ее окружение критик стал после того, как на эфире программы «Андрей Малахов. Прямой эфир» на него с кулаками пытался набросится тот самый Халаев. Молодому мужчине понравилось, что Соседов назвал его «фиктивную» жену «хитроумной стервой».

Позже критик заявил, что боится выходить на улицу, из-за того, что благоверный певицы продолжает ему угрожать, однако высказаться о ситуации не побоялся.

«Ей (Максаковой — ред.) хоть бы хны: сидит, вещает. А тебе ли говорить?! Да ты, Маша, должна вообще молчать в тряпочку! Безобразная Маша, безобразное окружение!» — заявил он.

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Далхат Халаев — юрист из Нальчика, супруг певицы Марии Максаковой, моложе ее на 10 лет. Ранее артистка была замужем за беглым депутатом ГД РФ Денисом Вороненковым, он опасался преследований на родине и уехал в Киев, где в 2017 году был убит прямо на улице. Преступление до сих пор не раскрыто.

Максакова продолжает жить на Украине, однако периодически приезжает в Россию, чтобы «решить вопросы, связанные с недвижимостью». Одним из них был суд, где певица заявила, что ее «фиктивный» муж продал ее квартиру в центре Москвы, но позже артистка отказалась от претензий к Халаеву.

До Вороненкова оперная дива состояла в гражданском браке с бизнесменом Владимиром Тюриным, его методы работы многие тоже считают бандитскими, кроме того мужчину подозревали в убийстве нового супруга бывшей, однако эти предположения в итоге не подтвердились.