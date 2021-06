Украина не может решить проблему катастрофической изношенности тепловой генерации, так как ее преследует множество затруднений, таких как изменчивость рынка, бесперспективность ТЭС, проблемы с угольной отраслью и т.д., рассказал в интервью Украина.ру сопредседатель украинского Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич

Марунич объяснил, как Украина могла бы модернизировать ТЭС © скриншот видео Gone With The Wind Ринат Ахметов собирается отдавать государству свои угольные активы. К примеру, «Добропольеуголь», который он брал в аренду на 49 лет, миллиардер уже отдал, подчеркнул Марунич.

Эксперт полагает, что Ахметов избавляется от украинских активов из-за того, что конъюнктура перестала быть для него выгодной, а также из-за возможного закрытия их Евросоюзом.

«Проблем на самом деле очень много. Это и волатильность (изменчивость — ред.) рынка, нестабильность цен, непонятная ситуация с перспективами ТЭС и вообще угольной отрасли, отсутствие механизма гарантирования возврата инвестиций», — сказал Марунич.

Ранее заместитель министра энергетики Украины Максим Немчинов сказал, что для модернизации украинских ТЭС согласно Нацплану по сокращению выбросов требуется 4,3 млрд евро. Также он сообщил, что без модернизации с 2025 года Украина начнет превышать показатели по выбросам в атмосферу.

