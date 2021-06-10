По словам эксперта, цены на украинской бирже постоянно меняются, поэтому, даже если повысить тарифы и сделать людей практически нищими, нужная сумма для модернизации ТЭС все равно не будет найдена.
«Если бы была плановая экономика или какие-то механизмы стимулирования, например, гарантирование инвестору закупки некоторого количества электроэнергии по определенному тарифу, что окупит его затраты — но на Украине ничего такого не существует», — ответил Марунич на вопрос о том, как страна могла бы модернизировать ТЭС.
Эксперт также утверждает, что попросить сумму в 4,3 млрд евро для улучшения работы теплоэлектростанций тоже нельзя, так как, во-первых, ТЭС в значительной степени приватизированы, а во-вторых, Украине нечем будет отдавать эти деньги, потому что в ближайшем будущем таких средств в украинском бюджете не будет.
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