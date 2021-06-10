Украина смогла бы модернизировать ТЭС только в случае ведения плановой экономики, либо возможности гарантировать инвесторам закупки какого-то количества электроэнергии по лояльным ценам, рассказал в интервью Украина.ру сопредседатель украинского Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич

По словам эксперта, цены на украинской бирже постоянно меняются, поэтому, даже если повысить тарифы и сделать людей практически нищими, нужная сумма для модернизации ТЭС все равно не будет найдена.

«Если бы была плановая экономика или какие-то механизмы стимулирования, например, гарантирование инвестору закупки некоторого количества электроэнергии по определенному тарифу, что окупит его затраты — но на Украине ничего такого не существует», — ответил Марунич на вопрос о том, как страна могла бы модернизировать ТЭС.

Украинские ТЭС загрязняют Европу больше остальных — исследование © Facebook/ДТЭК Криворожская ТЭС

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