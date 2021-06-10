Политзаключенный Мехти Логунов в интервью изданию Украина.ру рассказал, что если бы он действительно был резидентом ГРУ по прозвищу Вальтер, то это он бы проводил допросы представителей украинских спецслужб

Мехти Логунов, он же Вальтер об украинской власти и СБУ: Они за все ответят

Ученый отметил, что начальник третьего отдела контрразведки сразу во время задержания решил расколоть его по горячим следам предложив за сотрудничество минимальный срок лишения свободы и содержание в хорошей тюрьме.

«На что я ответил ему: а что, есть тюрьмы получше и похуже? И говорю ему: понимаете, в чём дело, в ГРУ не знают, что я их резидент, в ФСБ не знают, что я их резидент. Вы знаете, что я не резидент, и я знаю, что я не резидент. Если бы я был резидентом, то здесь была бы другая власть, и не вы меня, а я бы вас допрашивал, и вы бы всё мне выложили. Без малейшего применения насилия. Я ведь 15 лет был преподавателем, а что такое преподавание? Допрос, только на технические темы. А методика остаётся та же самая, с некоторыми нюансами», — вспоминает Логунов.

Собеседник издания добавил, что его не били и обращались с ним вежливо, но из-за плохих условий содержания у него выпало 17 зубов.

Полностью с интервью можно ознакомиться здесь.