Летом 2017 года контрразведка СБУ заявила, что раскрыла и прекратила деятельность учёного, инженера-изобретателя Мехти Логунова, который, по данным украинского следствия, был резидентом ГРУ Генштаба Вооруженных сил РФ. Он якобы собирал информацию о технических разработках оборонного заказа для передачи ее российским спецслужбам. Учёный выдержал 120 допросов, подписав лишь один протокол в день задержания. В конце 2019 года Мехти Логунов был освобожден в результате обмена удерживаемыми лицами между Киевом и народными республиками Донбасса. Тогда 85-летний бывший узник был единственным, кто при освобождении не просил о помиловании у президента Украины.
Ученый отметил, что начальник третьего отдела контрразведки сразу во время задержания решил расколоть его по горячим следам предложив за сотрудничество минимальный срок лишения свободы и содержание в хорошей тюрьме.
«На что я ответил ему: а что, есть тюрьмы получше и похуже? И говорю ему: понимаете, в чём дело, в ГРУ не знают, что я их резидент, в ФСБ не знают, что я их резидент. Вы знаете, что я не резидент, и я знаю, что я не резидент. Если бы я был резидентом, то здесь была бы другая власть, и не вы меня, а я бы вас допрашивал, и вы бы всё мне выложили. Без малейшего применения насилия. Я ведь 15 лет был преподавателем, а что такое преподавание? Допрос, только на технические темы. А методика остаётся та же самая, с некоторыми нюансами», — вспоминает Логунов.
Собеседник издания добавил, что его не били и обращались с ним вежливо, но из-за плохих условий содержания у него выпало 17 зубов.
Полностью с интервью можно ознакомиться здесь.