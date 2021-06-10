По словам эксперта, Байден попытается показать, что он «жесткий парень», за которым стоит мощь единого Запада, а Путин будет доказывать противоположную точку зрения, заключающуюся в том, что у американского лидера нет ни армии, которую он изображает, ни единого фронта.
«Это прощупывание личного человеческого настроя собеседника, потому что позиции всем известны», — сказал Акопов, предположив возможное поведение лидеров двух государств во время встречи.
Политолог также напомнил, что у Путина с Байденом за 20 лет знакомства был только один опыт встречи, в Москве, в 2011 году. Тогда американский лидер посетил Россию в качестве вице-президента, обсудив с тогдашним премьер-министром Владимиром Путиным возможность введения безвизового режима между РФ и США.
Полный текст интервью читайте здесь