Президент США Джо Байден и российский лидер Владимир Путин во время встречи в первую очередь будут заняты психологическим прощупыванием настроения собеседника, сказал в интервью Украина.ру политолог Петр Акопов

Акопов объяснил, почему Путин не поднимет тему Украины на встрече с Байденом © РИА Новости, Алексей Дружинин, Сергей Гунеев

«Это прощупывание личного человеческого настроя собеседника, потому что позиции всем известны», — сказал Акопов, предположив возможное поведение лидеров двух государств во время встречи.

Политолог также напомнил, что у Путина с Байденом за 20 лет знакомства был только один опыт встречи, в Москве, в 2011 году. Тогда американский лидер посетил Россию в качестве вице-президента, обсудив с тогдашним премьер-министром Владимиром Путиным возможность введения безвизового режима между РФ и США.

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