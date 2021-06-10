Летом 2017 года контрразведка СБУ заявила, что раскрыла и прекратила деятельность учёного, инженера-изобретателя Мехти Логунова, который, по данным украинского следствия, был резидентом ГРУ Генштаба Вооруженных сил РФ. Он якобы собирал информацию о технических разработках оборонного заказа для передачи ее российским спецслужбам. Учёный выдержал 120 допросов, подписав лишь один протокол в день задержания. В конце 2019 года Мехти Феованович был освобожден в результате обмена удерживаемыми лицами между Киевом и народными республиками Донбасса. Тогда 85-летний бывший узник был единственным, кто при освобождении не просил о помиловании у президента Украины.
Он уточнил, что, как потом объяснили ему, его брали как резидента ГРУ Генштаба российской армии, работавшего под оперативным псевдонимом Вальтер.
«Меня выманили, можно сказать, я попался немножко. Хотя и понимал, что скоро могут взять, — такая тогда была обстановка. Но страха не было. Страха я не испытываю ни перед чем и не перед кем ни при каких обстоятельствах. Много чего повидал, и смерть видел… Я их только спросил: не слишком ли вас много на одного старика? Они ничего не ответили. А дальше — руки за спину, посадили в «воронок», повезли», — вспоминает Логунов.
Ученый отметил, что начальник третьего отдела контрразведки решил расколоть его по горячим следам предложив за сотрудничество минимальный срок лишения свободы и содержание в хорошей тюрьме.
Собеседник издания на это ответил, что если бы он действительно был резидентом ГРУ, то на Украине была бы другая власть, то он бы допрашивал этого начальника третьего отдела, и он бы ему всё выложил.