Политзаключенный Мехти Логунов в интервью изданию Украина.ру рассказал, что в Харькове его пришли задерживать 12 человек, среди которых было два следователя и восемь сотрудников СБУ

Мехти Логунов, он же Вальтер об украинской власти и СБУ: Они за все ответят

Он уточнил, что, как потом объяснили ему, его брали как резидента ГРУ Генштаба российской армии, работавшего под оперативным псевдонимом Вальтер.

«Меня выманили, можно сказать, я попался немножко. Хотя и понимал, что скоро могут взять, — такая тогда была обстановка. Но страха не было. Страха я не испытываю ни перед чем и не перед кем ни при каких обстоятельствах. Много чего повидал, и смерть видел… Я их только спросил: не слишком ли вас много на одного старика? Они ничего не ответили. А дальше — руки за спину, посадили в «воронок», повезли», — вспоминает Логунов.

Ученый отметил, что начальник третьего отдела контрразведки решил расколоть его по горячим следам предложив за сотрудничество минимальный срок лишения свободы и содержание в хорошей тюрьме.

Собеседник издания на это ответил, что если бы он действительно был резидентом ГРУ, то на Украине была бы другая власть, то он бы допрашивал этого начальника третьего отдела, и он бы ему всё выложил.