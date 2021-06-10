Архетипическая цель украинского народа состоит в том, чтобы либо найти себе хозяина, либо самим стать этим хозяином и угнетать кого-то. Об этом рассказал западноукраинский политтехнолог Михаил Шпир в интервью изданию Украина.ру

Михаил Шпир прокомментировал открытое против него СБУ уголовное дело за «любовь к Путину» © кадр из видео Украина.ру

Что касается украинцев, то, по его словам, еще до начала Евромайдана их цель заключалась в том, чтобы уехать на заработки в том числе в Москву, приехать с валютой, конвертировать ее в гривны, купить квартиру в новостройке, купить машину и уже на родине чувствовать себя хозяевами жизни.

«Вот это и есть украинство. Его ненужно трогать. Пусть развиваются как хотят. Мне кажется, что Владимир Путин это понимает, поэтому и перестали трогать Украину. Мол, ОК, вы хотите вернуться в 19 век, в «Садок вишневый коло хаты» — прекрасно. А мы будем строить что-то другое», — указал Шпир.

Собеседник издания добавил, что возможно украинцы хотели полностью попасть под внешнее управление Америки, но такой цели нет у самого Вашингтона, который воспринимает Украину как очередную колонию.