Если бы главой Белого дома был экс-президент Дональд Трамп, то Вашингтон бы отказался от Киева, однако на данный момент Америка не собирается менять стратегию глобальной империи, желающей контролировать все страны, на стратегию национального государства, поэтому и отказываться от Украины для США нет смысла, полагает эксперт.
«Пока что в нынешних условиях говорить, что США отдадут Украину России — это фантастика. Стратегия сдерживания России гораздо важнее для нынешних Штатов, чем любые соображения, касающиеся того, что можно избавиться от Украины и улучшить отношения с Россией», — сказал Акопов.
По словам эксперта, Америка, строящая национальное государство, могла бы прийти к выводу, что Украина ее обременяет даже в качестве сдерживания РФ, потому что в какой-то момент Россия может обернуть это сдерживание в противоположную сторону, однако сейчас у США другие цели.
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