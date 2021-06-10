Сейчас США гораздо больше интересует давление и новые санкции против России, чем мысли о том, нужно ли кому-то отдать Украину и заняться улучшением российско-американских отношений, сказал в интервью Украина.ру политолог Петр Акопов

Если бы главой Белого дома был экс-президент Дональд Трамп, то Вашингтон бы отказался от Киева, однако на данный момент Америка не собирается менять стратегию глобальной империи, желающей контролировать все страны, на стратегию национального государства, поэтому и отказываться от Украины для США нет смысла, полагает эксперт.

«Пока что в нынешних условиях говорить, что США отдадут Украину России — это фантастика. Стратегия сдерживания России гораздо важнее для нынешних Штатов, чем любые соображения, касающиеся того, что можно избавиться от Украины и улучшить отношения с Россией», — сказал Акопов.

«Путин не позвонит». Гаспарян о том, почему США не удастся втянуть в Россию в новый конфликт на Донбассе © РИА Новости, Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк

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