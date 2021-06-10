Популярный украинский певец и танцор Monatik (Дмитрий Монатик) порадовал поклонников фотографиями подросших сыновей. Снимком артист поделился в своем Instagram-аккаунте 8 июня

«Вечно танцующий человек»: Monatik снял фильм о своем успехе © commons.wikimedia/Okras

Малыши забавно позировали и очаровали аудиторию Monatik.

«Мои», — поставил хэштег певец, сопроводив его эмодзи сердечек.

В комментариях фанаты отметили сходство детей и родителя: «Ох и малые Монатики», «В шапочке точная ксерокопия Димы», «В шапочке копия папы», «В шапочке так похож на вас. Монатик мини», «Мини-Монатики», «Сыновья своего супер-отца» и др.

Ранее тема детей для Monatik была табу, и артист не афишировал их жизнь. Когда сыновья подросли, то стали все чаще появляться в Instagram своего звездного отца.