Мальчики Даниил и Платон позировали на «Площади звезд» в центре Киева возле звезды своего отца. На головах обоих детей красовались модные шапочка и кепка, которые являются одним из главных элементов сценического имиджа папы. В руках ребята держали пакеты с новыми игрушками.
Малыши забавно позировали и очаровали аудиторию Monatik.
«Мои», — поставил хэштег певец, сопроводив его эмодзи сердечек.
В комментариях фанаты отметили сходство детей и родителя: «Ох и малые Монатики», «В шапочке точная ксерокопия Димы», «В шапочке копия папы», «В шапочке так похож на вас. Монатик мини», «Мини-Монатики», «Сыновья своего супер-отца» и др.
Ранее тема детей для Monatik была табу, и артист не афишировал их жизнь. Когда сыновья подросли, то стали все чаще появляться в Instagram своего звездного отца.