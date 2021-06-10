Эксперт отметил, что в том же Ивано-Франковске полно людей, которые не принимают всю эту майданную идеологию, но они сидят на кухне и боятся устраивать какие-то акции протеста.
«Но нам ничего не мешает на бытовом уровне на каждом шагу просто показывать: идите вы со своей бандеровской Украиной, доносите свою точку зрения. Если вы проходя возле этой бомжатни на Майдане случайно пнёте крест очередному «герою», вам же ничего не будет», — категоричен Шпир.
Необходимо показать, что есть большая часть русской Украины, которая не позволит небольшой группе маргиналов переформатировать всю страну, заключил собеседник издания.