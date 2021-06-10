Большинство жителей Украины боятся выразить свой протест против действующего майданного строя, потому что им есть что терять, в отличие от тех людей, которые участсовали в госперевороте 2013-2014 годов. Об этом рассказал западноукраинский политтехнолог Михаил Шпир в интервью изданию Украина.ру

Михаил Шпир прокомментировал открытое против него СБУ уголовное дело за «любовь к Путину» © кадр из видео Украина.ру

«Но нам ничего не мешает на бытовом уровне на каждом шагу просто показывать: идите вы со своей бандеровской Украиной, доносите свою точку зрения. Если вы проходя возле этой бомжатни на Майдане случайно пнёте крест очередному «герою», вам же ничего не будет», — категоричен Шпир.

Необходимо показать, что есть большая часть русской Украины, которая не позволит небольшой группе маргиналов переформатировать всю страну, заключил собеседник издания.