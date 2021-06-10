По словам эксперта, Украину не возьмут в Североатлантический альянс, так как США по-прежнему намерены использовать Киев для давления на Россию, то есть, проводить те же действия, что и раньше.
«Смысл всей этой истерики Зеленского в том, что он реально очень недалекий человек, если исходить из того, что он говорил о членстве Украины в НАТО искренне, а не играл», — сказал Акопов.
Политолог считает, что если же Зеленский только притворяется, а на самом деле завуалировал все под хорошо продуманную игру, то это показывает, насколько он циничный человек, готовый унижаться перед своими западными кураторами и только ухудшать как имидж страны, так и свой личный.
Президент США Джо Байден может говорить какие угодно красивые слова в Вашингтоне на публике, однако в реальности никакого принципиального изменения в подходе к Украине не произойдет, подчеркнул эксперт.
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