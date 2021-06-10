Если президент Украины Владимир Зеленский надеется, что украинское государство примут в НАТО и устраивает по этому поводу демонстративные обиды, то это лишь говорит о его недальновидном мышлении. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политолог Петр Акопов

По словам эксперта, Украину не возьмут в Североатлантический альянс, так как США по-прежнему намерены использовать Киев для давления на Россию, то есть, проводить те же действия, что и раньше.

«Смысл всей этой истерики Зеленского в том, что он реально очень недалекий человек, если исходить из того, что он говорил о членстве Украины в НАТО искренне, а не играл», — сказал Акопов.

«Декларации должны остаться в прошлом»: Зеленский выдвинул Байдену требование по НАТО © РИА Новости, пресс-служба президента Украины

Президент США Джо Байден может говорить какие угодно красивые слова в Вашингтоне на публике, однако в реальности никакого принципиального изменения в подходе к Украине не произойдет, подчеркнул эксперт.

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