«Такого вы еще не пробовали! Предлагаю приготовить вкусный летний суп — гаспачо с клубникой. Успейте, пока сезон», — написал Ярославский.
В его версии для приготовления испанского супа нужно взять очищенные огурцы, помидоры, болгарский перец и клубнику.
«В очищенные овощи и клубнику добавляем чеснок, соль, оливковое масло, мякиш хлеба. Очень хорошо взбиваем все блендером. К гаспачо люблю добавлять копченую паприку для пикантной нотки и винный или яблочный уксус. Все ингредиенты супа должны быть холодными», — посоветовал повар.
Подавать суп Ярославский предложил с гарниром в виде нарезанных кубиками огурца и клубники, а также посоветовал обязательно украсить такой гаспачо базиликом.
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Владимир Ярославский — уроженец Белорусской ССР, однако его жизнь и карьера неразрывно связаны с Украиной. Учился будущий шеф-повар в Полтавском кооперативном университете, в 2011 году вошел в топ-25 лучших шеф-поваров Украины по версии Фокус-листинга, а в настоящее время является управляющим и совладельцем киевского ресторана Lucky.