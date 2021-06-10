Украинский шеф-повар, ресторатор и судья проекта «МастерШеф» Владимир Ярославский на днях предложил своим подписчикам в Instagram приготовить по-настоящему летнее блюдо - гаспачо с добавлением сезонной ягоды клубники

«Такого вы еще не пробовали! Предлагаю приготовить вкусный летний суп — гаспачо с клубникой. Успейте, пока сезон», — написал Ярославский.

Украинская кухня: готовим закарпатский бограч © Фото: tourinform.org.ua

«В очищенные овощи и клубнику добавляем чеснок, соль, оливковое масло, мякиш хлеба. Очень хорошо взбиваем все блендером. К гаспачо люблю добавлять копченую паприку для пикантной нотки и винный или яблочный уксус. Все ингредиенты супа должны быть холодными», — посоветовал повар.

Подавать суп Ярославский предложил с гарниром в виде нарезанных кубиками огурца и клубники, а также посоветовал обязательно украсить такой гаспачо базиликом.

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Владимир Ярославский — уроженец Белорусской ССР, однако его жизнь и карьера неразрывно связаны с Украиной. Учился будущий шеф-повар в Полтавском кооперативном университете, в 2011 году вошел в топ-25 лучших шеф-поваров Украины по версии Фокус-листинга, а в настоящее время является управляющим и совладельцем киевского ресторана Lucky.