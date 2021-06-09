«Когда мы спросили на уровне администраций, о чем предполагается поговорить, мы получили ответ… И в целом предлагалось поговорить о международной безопасности. Это, конечно, важный аспект ситуации в мире, международная безопасность, для всех, в том числе и для России и Украины. Но мне думается, что в наших двусторонних отношениях столько накопилось проблем, что нужно было бы говорить об этом», — сказал Путин.
При этом Киев так и не объяснил, что конкретно имеется в виду под темами международной безопасности, причем «глобального характера», отметил Путин.