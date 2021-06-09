Вступление Украины в НАТО создает конкретные военные угрозы России, сказал президент России Владимир Путин в интервью, вышедшем на телеканале «Россия 24» 9 июня

Ранее президента Украины Владимира Зеленского, активно и громко требующего принять Украину в НАТО, не стали приглашать на июньский саммит Альянса, исключив также участие украинской делегации в любом составе.

«По поводу предложения, связанного со вступлением или планом вступления для Украины в НАТО. Да, я знаю, вижу комментарии наших обозревателей, вижу реакцию наших средств массовой информации, наших политиков. Все так немножко посмеиваются над Зеленским, говорят, все это болтовня, ничего здесь не будет, и так далее. У меня другое мнение», — сказал Путин.

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«Представим себе, что Украина станет членом НАТО. Подлетное время от Харькова, скажем, или, не знаю, Днепропетровска до центральной части России, до Москвы, уменьшится до 7-10 минут. Это для нас красная линия или нет?», — спросил Путин.

Он призвал подумать «о том, как мы должны реагировать на то, что по сути предлагается и обсуждается» относительно расширения Североатлантического альянса.