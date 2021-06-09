Украинские власти пренебрегают волей крымчан, проголосовавших на референдуме о присоединении к России, сказал президент РФ Владимир Путин в интервью, вышедшем на телеканале «Россия 24» 9 июня

Так он прокомментировал новую форму украинской футбольной сборной, одобренной УЕФА для использования в ходе чемпионата Европы. На футболках изображена карта Украины с Крымом, а также присутствует лозунг украинских фашистов «Слава Украине! Героям слава».

«Здесь нет никакой новизны. Ведь позиция украинских властей по поводу Крыма нам хорошо известна. Они пренебрегают волеизъявлением народа, волеизъявлением крымчан, что тоже не очень вяжется с пониманием, что такое демократия. Демократия — это власть народа. Народ пришел на референдум, проголосовал, выразил свое мнение», — подчеркнул Путин.

Российский футбольный союз обратился в УЕФА из-за формы сборной Украины © Facebook, andriy.pavelko

Как ранее объяснил политический обозреватель Владимир Корнилов, историческая наука, в том числе европейская, признает, что лозунг «Слава Украине! Героям слава» изобрели члены «Союза украинских фашистов», позднее вошедшие в состав Организации украинских националистов, сотрудничавшей с гитлеровской Германией.