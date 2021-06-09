Переговорная стратегия Украины показывает, что Донбасс киевскому режиму не нужен, его собираются отторгнуть и заморозить конфликт, заявил полномочный представитель России на переговорах в Минске Борис Грызлов. Его слова приводит РИА Новости 9 июня

«Исходя из переговорной стратегии и тактики Киева, очевидно, что по внутри- и внешнеполитическим соображениям, а также по экономическим причинам Донбасс не нужен Украине, а истинные намерения украинских властей — это отторжение Донбасса и заморозка конфликта», — цитирует агентство Грызлова.

Как проходило Великое переселение народов в Донбасс © greeks.in.ua

Напомним, после госпереворота 2014 года и прихода к власти в Киеве фашиствующих элементов власти Крыма провели референдум, на котором подавляющее большинство его участников высказались за воссоединение с Россией.

Аналогичный референдум прошел позднее в Донецкой и Луганской областях Украины с таким же результатом, однако киевский режим, не решившийся воевать с Крымом, развязал в Донбассе гражданскую войну, жертвами которой уже стало более 13 тыс. человек по данным ООН.