Североатлантический альянс опасается мощи российской армии, считает украинский военный эксперт, главный консультант отдела военной и военно-экономической политики Национального института стратегических исследований Николай Белесков

«Сейчас ВС РФ при всех проблемах находятся на пике могущества за 29 лет своего существования», — написал Белесков на своей странице в Facebook 9 июня.

Он отмечает, что после 12 лет перевооружения российской армии Россия вполне может потягаться с НАТО.

С момента грузино-осетинского конфликта 2008 года, когда, по мнению эксперта, Москва «имела очень незначительные возможности для эскалации по периметру своих границ и проектирования силы», а Грузию победила «количеством, а не качеством», у Альянса заметно усилился страх перед Россией.

По словам Белескова, НАТО проводит массу мероприятий по подготовке к возможному конфликту с Россией, однако не желает рисковать. Он считает угрозу войны и лобового столкновения РФ и НАТО «очень реальной».

Как следствие — Киев не может получить от НАТО даже столь желанный план действий по членству (ПДЧ), констатирует эксперт.

Ранее президента Украины Владимира Зеленского, активно и громко требующего принять Украину в НАТО, не стали приглашать на июньский саммит Альянса.

Более того, встреча пройдет вообще без украинской делегации, что экс-президент Украины Петр Порошенко уже назвал провалом внешней политики Зеленского.