Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о том, что готов к беседе с российским коллегой Сергеем Лавровым по вопросам безопасности и урегулированию конфликта в Донбассе в «нормандском формате». Об этом он заявил в ходе брифинга с немецким спикером Хайко Маасом, транслируемого украинским дипведомством на странице в Facebook 9 июня

«Мы хотим четко понимать, какая будет последовательность шагов в процессе урегулирования и какие шаги будет делать Россия, если Украина будет делать свои шаги», — сказал Кулеба.

Напомним, Украина уже шестой год отказывается выполнять в полном объеме взятые на себя обязательства как в рамках подписанных Киевом "минских договоренностей", так и по итогам встреч лидеров стран "нормандской четверки".

Кулеба раскритиковал решение Германии не поставлять оружие Украине © Facebook, Dmytro Kuleba

Переговоры об урегулировании конфликта велись в трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), где присутствуют представители ДНР и ЛНР. Однако Украина заявляет, что необходимо выбрать другую площадку и приезжать в Минск больше не намерена.

Также переговоры ведутся в нормандском формате — с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.