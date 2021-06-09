«Мы хотим четко понимать, какая будет последовательность шагов в процессе урегулирования и какие шаги будет делать Россия, если Украина будет делать свои шаги», — сказал Кулеба.
Напомним, Украина уже шестой год отказывается выполнять в полном объеме взятые на себя обязательства как в рамках подписанных Киевом "минских договоренностей", так и по итогам встреч лидеров стран "нормандской четверки".
По этой причине мирное урегулирование в Донбассе заморожено, гражданская война в регионе продолжается уже семь лет.
Переговоры об урегулировании конфликта велись в трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), где присутствуют представители ДНР и ЛНР. Однако Украина заявляет, что необходимо выбрать другую площадку и приезжать в Минск больше не намерена.
Также переговоры ведутся в нормандском формате — с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.