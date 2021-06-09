Кабинет министров Украины выполнил просьбу Международного валютного фонда (МВФ) по оказанию финансовой помощи Республике Судан в размере $6 млн для погашения ее долга перед фондом. Соответствующее решение Кабмин принял на заседании 9 июня, говорится в сообщении на сайте украинского правительства

От дефолта до позора: Что Украине делать с госдолгом $80 миллиардов © goodfon.ru

В пояснительной записке к документу говорится, что по результатам рассмотрения вопроса с Минэкономики, Минюстом и НБУ согласована позиция по поддержке инициативы МВФ по списанию долга Судана в пропорциональном соотношении к размеру квоты Украины в МВФ в сумме 4,2 млн СПЗ (около $6 млн.)

При этом отмечается, что против данного решения выступило Министерство иностранных дел Украины «из соображений политического характера».

Напомним, в 2011 году Судан потерял свой нефтеносный регион, объявивший о независимости и образовавший республику Южный Судан, который уже в 2012 году стал членом Международного валютного фонда и Всемирного банка.

Несмотря на богатство природными ресурсами, в 2017 году Южный Судан пережил голод.