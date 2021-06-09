Цена килограмма черешни на Украине выше, чем в странах Европы. Об этом сообщает ТСН 9 июня

Бьет все рекорды по цене: клубника на Украине скоро станет дефицитом? © CC0, Pixabay

Фермеры объясняют скачок зон гибелью плодовых деревьев из-за обильных дождей. По их словам, ливни и поздние заморозки уничтожили 80% урожая.

По прогнозам аграриев, под угрозой ранний сорт мелитопольской черешни. От дождей также могут пострадать абрикосы и сливы.

В Одессе в начале июня черешню стали продавать по 500 грн (1,3 тыс. руб.) за килограмм. Можно купить ягоды на пробу поштучно за 7 гривен.