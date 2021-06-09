Начальная цена килограмма ягод колеблется на Украине от 120 до 200 гривен (320-530 рублей). Она значительно выросла по сравнению с прошлым годом.
Фермеры объясняют скачок зон гибелью плодовых деревьев из-за обильных дождей. По их словам, ливни и поздние заморозки уничтожили 80% урожая.
По прогнозам аграриев, под угрозой ранний сорт мелитопольской черешни. От дождей также могут пострадать абрикосы и сливы.
В Одессе в начале июня черешню стали продавать по 500 грн (1,3 тыс. руб.) за килограмм. Можно купить ягоды на пробу поштучно за 7 гривен.