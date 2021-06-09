Кабмин Украины 9 июня принял Стратегию внешнеполитической деятельности Украины на период 2021-2024 гг., в ней говорится об отношениях страны с Россией и Западом. Пояснительная записка к документу опубликована на сайте правительства

Украина введет санкции против популяризаторов «вооруженной агрессии РФ» из 8 стран © president.gov.ua

«Обеспечение независимости и государственного суверенитета Украины, возобновление ее территориальной целостности, противодействие агрессивной политике Российской Федерации, курс на членство в ЕС и НАТО, продвижение украинского импорта и привлечение иностранных инвестиций, защита прав и интересов граждан за границей являются приоритетными направлениями внешней политики», — говорится в пояснительной записке о целях Украины во внешней политике.

Приоритетными партнерами Украины названы страны Запада — США, Великобритания, Канада, Германия, Франция. Важными стратегическими партнерами — Польша, Турция, Азербайджан, Грузия и Литва. Планируется установление партнерства с Румынией. Кроме того, Украина намерена развивать партнерство с Китаем, Бразилией, Японией и Индией. Украина намерена развивать торгово-экономическое сотрудничество, а также не допускать

В Стратегии закреплено стремление Украины получить членство в ЕС и НАТО. Совместно с членами НАТО и Грузией планируется усиление присутствия сил альянса в Черноморском регионе.

Помимо этого, Украина займется «противодействием дезинформационным кампаниям и деструктивной пропаганде» — это доверили Минкульту и Укринформу.

Саммит Крымской платформы назначен на 23 августа, на него Украина позвала представителей США, Канады, Турции, Великобритании, стран Евросоюза.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупредила потенциальных участников «Крымской платформы», что Москва будет рассматривать участие любых стран и организаций в этой инициативу как недружественный в отношении России шаг и прямое посягательство на ее территориальную целостность.