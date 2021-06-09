Музыкальный критик Сергей Соседов, поучаствовавший в программе, посвященной жизни оперной певицы Марии Максаковой, заявил, что после эфира боится выходить из дома, так как с ним обещал «разобраться» ее очередной супруг. Об этом 9 июня написали «Дни.ру»

У него на это ряд причин: украинцы предположили, зачем Зеленскому деолигархизация © РИА Новости, Стрингер

На эфире присутствовал супруг исполнительницы Далхат Халаев, которого сама артистка называет своим фиктивным мужем. Вот только на слова критика от отреагировал совсем не понарошку, потребовав Соседова закрыть рот. Позже молодой мужчина пообещал «разобраться» с критиком вне камер.

В здании телецентра Соседова защитили охранники, но теперь критик утверждает, что всерьез опасается за свою жизнь и даже боится выходить на улицу, так как «такие люди, как бывший муж Максаковой, способны на все, у них нет ничего святого». Соседов также констатировал, что оперной диве всегда нравились бандиты, из-за чего в будущем она может «плохо кончить».

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Далхат Халаев — юрист из Нальчика, супруг певицы Марии Максаковой, моложе ее на 10 лет. Ранее артистка была замужем за беглым депутатом ГД РФ Денисом Вороненковым, он опасался преследований на родине и уехал в Киев, где в 2017 году был убит прямо на улице.

Максакова продолжает жить на Украине, однако периодически приезжает в Россию, чтобы «решить вопросы, связанные с недвижимостью». Одним из них был суд, где певица заявила, что ее «фиктивный» муж продал ее квартиру в центре Москвы, но позже артистка отказалась от претензий к Халаеву.