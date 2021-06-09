Американист Дмитрий Дробницкий в интервью изданию Украина.ру сказал, что американским властям нужен серьёзный повод, чтобы и дальше оказывать поддержку Украине, которая не выполнила поставленные перед ней задачи

Эксперт уверен, что США бросят Украину в любой момент, и должно произойти что-то существенное, чтобы они этого не сделали.

«Есть государство, которое на самом деле мы (США — ред.) создали своими руками сначала в 1991 году, развалив СССР, потом устроили там 2 цветные революции, по результатам второй это государство потеряло свою территориальную целостность, ещё чуть-чуть поддавим, и выяснилось в 2021 году, что втащить в НАТО её не удастся, потому что русские тут же будут отвечать, причём отвечать очень жёстко, и ничего вообще слушать не будут. Теперь эту страну надо кормить, там запредельный уровень коррупции, и всё более неудобно становится с тем организациями, которые там приближены к власти, часть из которых даже Конгресс признал террористическими. Вот такое государство, что с ним делать?» — заявил американист Дмитрий Дробницкий в интервью изданию Украина.ру. Ростислав Ищенко: Байден не выбросит Зеленского на улицу, пока не договорится с Путиным © РИА Новости, Нина Зотина

По его словам, проект «Украина» не выполнил ни одной из поставленных задач: во-первых, украинцы не стали жить лучше, чем россияне, во-вторых, не удалось превратить Украину в передовой край борьбы с РФ, в-третьих, Украина не стала важнейшим источником российского газа, который прокачивают через её территорию, чтобы не допустить образования самостоятельного газового хаба в Германии.

«Все 3 задачи провалились, зачем актив тогда нам нужен? Платить туда деньги, не такие уж великие деньги для американского бюджета, но с каждым разом становится всё тяжелее. Должно что-то случиться, чтобы очистить этот актив и сделать его прибыльным для этой конкретной демократической администрации США, чтобы он опять повысился в цене, чтобы он был нужным и важным, а не чемоданом без ручки», — подытожил Дробницкий.