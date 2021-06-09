В интервью изданию Украина.ру американист Дмитрий Дробницкий выразил мнение, что немецкая сторона дала политические гарантии назначить следующим канцлером ФРГ представителя партии «Зелёные», подконтрольной американским демократам, в обмен на беспрепятственную реализацию энергетического проекта

По словам эксперта, когда президент США Джо Байден говорил канцлеру ФРГ Ангеле Меркель, что согласен на «Северный поток», если вентиль будет у него в руках, имелось ввиду, что право перекрывать газ, «если европейцы будут себя плохо вести», получат американцы, а не русские. Однако эта идея провалилась.

«Эта идея провалилась, там же произошёл политический размен, неизвестно, правда, как это получится, но, судя по всему, достигнуто решение о том, что в Германии следующим канцлером будет «зелёный». Я не знаю, как они это сумеют сделать, но проводить выборы американцы умеют, судя по 20-му году. И тогда у них появится более серьёзное управление Европой», — сказал в интервью изданию Украина.ру американист Дмитрий Дробницкий. Пляски вокруг «Северного потока – 2»: ожидания и реальность © РИА Новости, Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанк

Как отмечает эксперт, немецкая партия «Зелёные» — это филиал Демократической партии США и находится под её прямым управлением.

«Давайте мы попытаемся поставить во главе Германии «зелёных» и таким образом ещё и этот газораспределительный узел будет под непосредственным управлением Вашингтона, уже на германской земле, поскольку трубу не удалось поставить под собственный контроль, давайте хотя бы этот узел», — объясняет логику Дробницкий.

1 июня команда переговорщиков от канцлера ФРГ Ангелы Меркель во главе с её внешнеполитическим советником Яном Хеккером и экономическим советником Ларс-Хендриком Реллером прилетала в Вашингтон на переговоры по «Северному потоку-2» с советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном и торговым представителем США Кэтрин Тай.

С разницей в несколько дней американские власти сняли санкции с оператора «Северного потока-2», а Дания, по словам Дробницкого, по команде из Вашингтона, отозвала своё разрешение на строительство газопровода Baltic Pipe, который Польша позиционировала как альтернативу российскому проекту.