Служба безопасности Украины (СБУ) не планирует запрещать концерты Басты, но Моргенштерна в страну не пустят. Об этом в эфире 24-го канала 9 июня сообщил министр культуры Украины Александр Ткаченко

«СБУ решило не пускать Моргенштерна, слава богу. Но какой-то срок истек, и Баста может сюда заехать», — рассказал Ткаченко.

Минкульт Украины вносит в черный список артистов из России по указанию СБУ. Ранее действовал пятилетний запрет Басте на въезд на Украину после посещения Крыма. Моргенштерна внесли в стоп-лист и запретили ему въезд на Украину «из-за пропаганды культа насилия и жестокости».

«Это дело СБУ»: «защитнице» Басты из КНУ им. Шевченко грозит отчисление © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк Дениса Путинцева, его концерт мог бы собрать десятки тысяч зрителей.

Ранее, в мае, за голову Басты, который приезжал в Киев накануне концерта, запланированного на июнь, пообещал награду экс-глава одесского «Правого сектора»* Сергей Стерненко.

*Деятельность организации запрещена в РФ