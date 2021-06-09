«СБУ решило не пускать Моргенштерна, слава богу. Но какой-то срок истек, и Баста может сюда заехать», — рассказал Ткаченко.
Минкульт Украины вносит в черный список артистов из России по указанию СБУ. Ранее действовал пятилетний запрет Басте на въезд на Украину после посещения Крыма. Моргенштерна внесли в стоп-лист и запретили ему въезд на Украину «из-за пропаганды культа насилия и жестокости».
При этом Моргенштерн пользуется огромной популярностью на Украине. По мнению украинского продюсера Дениса Путинцева, его концерт мог бы собрать десятки тысяч зрителей.
Ранее, в мае, за голову Басты, который приезжал в Киев накануне концерта, запланированного на июнь, пообещал награду экс-глава одесского «Правого сектора»* Сергей Стерненко.
*Деятельность организации запрещена в РФ