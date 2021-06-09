В интервью изданию Украина.ру американист Дмитрий Дробницкий заявил, что Россия не позволит втянуть Украину в НАТО и может даже нанести военный ответ, Североатлантический альянс посчитал силы и понял, что ему останется только развязать глобальную ядерную войну, чего не хочется, поэтому вопрос с Украиной закрыт

За последний месяц журналисты неоднократно задавали представителям Белого дома вопрос, поддерживает ли администрация вступление Украины в НАТО, но они уходили от прямого ответа.

«Все разговоры о вступлении Украины в НАТО бессмысленны. Весеннее напряжение ясно показало, что никакой Украины в НАТО не будет. О чём был весенний конфликт, когда буквально чуть война не началась? Он был о том, что Россия не позволит этого в любом случае, ни при каком раскладе, это просто вопрос закрытый», — заявил в интервью изданию Украина.ру американист Дмитрий Дробницкий. Дмитрий Дробницкий: Байдену пришлось звонить Путину, чтобы избежать показательного унижения США и НАТО © РИА Новости, Нина Зотина

В апреле произошла эскалация конфликта в Донбассе, ответственность за которую Украина и США, президенты которых — Владимир Зеленский и Джо Байден — 2-го числа провели телефонные переговоры, возложили на Россию. Госдепартамент выразил готовность обсудить ситуацию в Донбассе с Москвой, и 6 апреля разговор состоялся. По словам заместителя главы МИД РФ Сергея Рябкова, российская сторона дала разъяснения о происходящем в зоне конфликта и предупредила США о последствиях провокаций, предпринятых Киевом. Кроме того, в это время вблизи границ РФ проходили стартовавшие в марте самые масштабные за 30 лет учения НАТО в более чем 30 тренировочных зонах, расположенных на территории 12 стран, при участии свыше 28 тысяч военнослужащих. По оценкам экспертов, манёвры направлены на отработку сценариев вооружённого конфликта с Россией, включая ракетные удары по её военным объектам. Тем временем Министерство обороны РФ объявило о проведении на территории страны проверки боеготовности всех видов и родов войск. Они завершились в конце апреля, а к 1 мая войска вернулись в места постоянной дислокации.

«Сейчас (Белому дому. — Ред.) надо как-то сделать само собой разумеющимся, что никакой Украины в НАТО не будет. Россия этого не позволит, она не будет безучастно смотреть на то, как страну рядом со стратегическим Крымом и вообще в подбрюшье России втягивают в НАТО, будет в том числе и военный ответ. Весной это было продемонстрировано, а Запад посчитал силы и понял, что отвечать на это дело придётся только глобальной ядерной войной, чего не хочется, поэтому вопрос закрыт», — подчеркнул Дробницкий.

Дональд Трамп, будучи президентом США, а также руководство Пентагона признали, что Вашингтон отстал от России в разработке вооружений. Как подчёркивал президент РФ Владимир Путин, многомиллиардные траты Вашингтона на системы ПРО потеряли смысл с появлением гиперзвукового оружия в России.