Германия рассчитывает достигнуть конкретных результатов в переговорах с США по «Северному потоку – 2» к середине августа, сказал глава МИД ФРГ Хайко Маас. Его слова приводит 9 июня РИА Новости

«Мы пока не достигли той точки, где можно объявить о решении… Мы поставили себе цель, чтобы к середине августа у нас был конкретный результат», — цитирует агентство министра.

Пляски вокруг «Северного потока – 2»: ожидания и реальность © РИА Новости, Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанк

Маас также сказал, что Германия считает, что контракт «Газпрома» и украинского «Нафтогаза» на транзит газа будет продлен, а одна из тем переговоров с США — влияние «Северного потока – 2» на Украину.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал личным поражением Байдена отказ США от санкций в отношении газопровода «Северный поток – 2» и предположил, что президент России Владимир Путин на саммите в Женеве может заставить главу США пойти на уступки в украинском вопросе, «сдав» интересы Киева ради других, более важных для Вашингтона геополитических тем.