«Мы пока не достигли той точки, где можно объявить о решении… Мы поставили себе цель, чтобы к середине августа у нас был конкретный результат», — цитирует агентство министра.
По его словам, на текущей неделе США и ФРГ продолжат обсуждать тему «Северного потока – 2» в режиме видеоконференции.
Маас также сказал, что Германия считает, что контракт «Газпрома» и украинского «Нафтогаза» на транзит газа будет продлен, а одна из тем переговоров с США — влияние «Северного потока – 2» на Украину.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал личным поражением Байдена отказ США от санкций в отношении газопровода «Северный поток – 2» и предположил, что президент России Владимир Путин на саммите в Женеве может заставить главу США пойти на уступки в украинском вопросе, «сдав» интересы Киева ради других, более важных для Вашингтона геополитических тем.