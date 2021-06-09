На съезде партии «Голос» около 10 депутатов Верховной Рады примут решение, готовы ли они в ней оставаться. Об этом 9 июня «Украинским новостям» рассказала депутат Соломия Бобровская

Бобровская заявила о «провальной коммуникации» руководства с членами партии.

«Мне кажется, что это уже классический пример украинского политического проекта, в котором не понимают, как объяснить решение, когда от тебя идут лидеры, которые создавали партию и являются ее лицами… Они хорошо понимают, что проекту партии "Голос" приходит конец», — сказала Бобровская.

Притула объявил о выходе из «Голоса» © Facebook Сергій Притула - офіційна сторінка Сергей Притула.

Ранее, в марте, десять депутатов, в том числе сама Бобровская, потребовали провести съезд политсилы и сменить руководство. Кроме нее, в списке недовольных Ольга Стефанишина, Юлия Клименко, Роман Лозинский, Александра Устинова, Владимир Цабаль, Андрей Шараськин, Галина Васильченко, Наталья Пипа, Ярослав Юрчишин. Это половина фракции. В случае выхода из партии депутаты Рады все равно остаются в составе партийной фракции, выход же из фракции будет означать сдачу депутатского мандата.

В январе 2021 года Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) приостановило государственное финансирование партии «Голос».