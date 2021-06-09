Польша разочарована отказом США от санкций в отношении трубопровода «Северный поток – 2». Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, передает РИА Новости со ссылкой на Newsweek 9 июня

Ранее президент США Джо Байден отказался вводить санкции против компании Nord Stream 2 AG, отметив, что это противоречит национальным интересам США. При этом сразу после этого США ввели санкции против российских организаций и судов по проекту «Северный поток – 2».

«Мы в Польше очень разочарованы недавним изменением позиции США — особенно из-за того, что в последние пару лет мы работали рука об руку с американской администрацией, чтобы остановить или замедлить развитие "Северного потока – 2". И только недавно американская администрация изменила свое мнение по этому поводу с ложными надеждами, что это поможет наладить отношения между США и ЕС. Что ж, Германия — это не ЕС. Германия — это Германия, и у нее есть свои интересы, и случилось так, что ее интересы совпадают и согласуются с интересами России», — заявил Моравецкий.

Внезапный поворот: Польше придётся получать газ по «Северному потоку-2» © РИА Новости, Илья Питалев / Перейти в фотобанк

«Так что такое изменение было очень разочаровывающим, и не только для Польши, но и для многих европейских стран», — добавил Моравецкий.

«Северный поток – 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран.