Ранее президент США Джо Байден отказался вводить санкции против компании Nord Stream 2 AG, отметив, что это противоречит национальным интересам США. При этом сразу после этого США ввели санкции против российских организаций и судов по проекту «Северный поток – 2».
«Мы в Польше очень разочарованы недавним изменением позиции США — особенно из-за того, что в последние пару лет мы работали рука об руку с американской администрацией, чтобы остановить или замедлить развитие "Северного потока – 2". И только недавно американская администрация изменила свое мнение по этому поводу с ложными надеждами, что это поможет наладить отношения между США и ЕС. Что ж, Германия — это не ЕС. Германия — это Германия, и у нее есть свои интересы, и случилось так, что ее интересы совпадают и согласуются с интересами России», — заявил Моравецкий.
По словам премьера, Германия находится на пути к «столкновению с трансатлантической стратегией» в вопросе своих интересов в сфере энергетики. Он добавил, что попытка остановить строительство «Северного потока – 2» была «довольно успешной до недавнего времени».
«Так что такое изменение было очень разочаровывающим, и не только для Польши, но и для многих европейских стран», — добавил Моравецкий.
«Северный поток – 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран.