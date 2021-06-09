Санкции планируется ввести за распространение информационного контента, «направленного на оправдание вооруженной агрессии РФ и временной оккупации части территории Украины, а также за популяризацию и пропаганду органов оккупационных администраций».
«Санкции предлагается применить сроком на 3 года против 6 физических и 10 юридических лиц, зарегистрированных в восьми странах», — говорится в сообщении.
Пакет санкций предусматривает блокировку имущества на территории Украины, запрет на транзит ресурсов, полеты и перевозки, а также запрет на вывод капиталов. Имена людей и названия компаний не сообщаются.