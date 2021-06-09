Ряд «слуг народа» поддержали идею санкций против «Квартала 95»
Ряд «слуг народа» поддержали идею санкций против «Квартала 95»
© Facebook, Студия "Квартал 95"
Санкции планируется ввести за распространение информационного контента, «направленного на оправдание вооруженной агрессии РФ и временной оккупации части территории Украины, а также за популяризацию и пропаганду органов оккупационных администраций».

«Санкции предлагается применить сроком на 3 года против 6 физических и 10 юридических лиц, зарегистрированных в восьми странах», — говорится в сообщении.

Пакет санкций предусматривает блокировку имущества на территории Украины, запрет на транзит ресурсов, полеты и перевозки, а также запрет на вывод капиталов. Имена людей и названия компаний не сообщаются.    

 