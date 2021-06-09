«Это уже пятое нападение на мариупольский офис "Оппозиционной платформы — За жизнь" за последние 8 месяцев. Несмотря на переданные видеозаписи, правоохранители до сих пор не нашли нападавших. Написаны заявления в полицию, открыты дела, но следствие не продвигается», — говорится в сообщении.
Члены партии полагают, что нападение связано с политической позицией политсилы. Они считают причастными к акту вандализма своих политических оппонентов, которые используют для акций запугивания праворадикалов.
Ранее представители ОПЗЖ выступили с заявлением, в котором призвали власти Украины прекратить разделять страну, соблюдать Минские соглашения и обеспечить мир в Донбассе либо уйти в отставку.