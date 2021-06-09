В Мариуполе в ночь на 9 июня неизвестные измазали краской и сорвали партийную символику со стен общественной приемной «Оппозиционной платформы - За жизнь» (ОПЗЖ). Об этом сообщается на сайте партии

«Это уже пятое нападение на мариупольский офис "Оппозиционной платформы — За жизнь" за последние 8 месяцев. Несмотря на переданные видеозаписи, правоохранители до сих пор не нашли нападавших. Написаны заявления в полицию, открыты дела, но следствие не продвигается», — говорится в сообщении.

ОПЗЖ устроила крупный митинг у здания Рады © Facebook, Ренат Кузьмин

Ранее представители ОПЗЖ выступили с заявлением, в котором призвали власти Украины прекратить разделять страну, соблюдать Минские соглашения и обеспечить мир в Донбассе либо уйти в отставку.