Клопотенко рассказал, что шашлык из рыбы — это очень просто, нужно всего лишь порезать филе на кусочки и нанизать их на деревянные шпажки, нюанс только в приправах и режиме духовки.
«Главное — это намутить решетку, поставить ее на какую-то форму или противень, налить внутрь немного воды, бросить чеснок и розмарин. Прикол в том, что ароматный пар будет пропитывать рыбу и делать ее очень секси. Если у вас в духовке есть режим барбекю, то вы счастливчики. На крайняк юзайте гриль или конвекцию», — рекомендовал повар.
Такую рыбу на шпажках, резюмировал Клопотенко, уже через 15-20 минут можно будет с гордостью подавать на стол и с удовольствием кушать.
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Повар Евгений Клопотенко знаменит не только своими кулинарными талантами, но и русофобскими взглядами, за что, конечно, любим украинскими радикалами.
Россию кулинар считает страной-агрессором, обвиняя ее во всех бедах Украины, и заявляет, что ни в коем случае не будет общаться с россиянами, потому что они якобы «на два уровня ниже ментально», чем украинцы.
Кулинар ведет битву с Россией на кухонном «фронте», в частности, он один из самых активных борцов за украинское происхождение борща.
В последнее время Клопотенко все чаще использует в своих рецептах слова, более применимые для женского романа. Чуть раньше кулинар признавался, что одинок и фактически состоит в близких отношениях со своей работой, а невесту ему ищет мама через интернет.