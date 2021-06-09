Встреча глав государств запланирована на 16 июня в Женеве.
«Стоит ожидать (провокаций) всегда. Сегодняшняя Украина не останавливается не перед чем… Любые блоки, в том числе военные, позиционируются как блоки против России или на случай нападения России… Какие бы ни были провокации, давайте заранее настроимся на то, чтобы не обращать на них внимания. Те, кто настроен на конструктив, на провокации не поддаются», — сказал Слуцкий.
Политик уверен, что в будущем отношения России с Украиной, во главе которой будет «нормальное руководство», восстановятся.
Ранее в Офисе президента Украины заявили, что США скоординировали свои позиции с Украиной перед встречей Путина и Байдена. Также на днях состоялся телефонный разговор президента Украины Владимира Зеленского и американского лидера Джо Байдена.