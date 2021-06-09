Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий не исключил провокаций со стороны Украины перед встречей президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Об этом 9 июня сообщает агентство РИА Новости

Мечта Зеленского сбылась: Байден позвонил ему. Но не всё так однозначно © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

«Стоит ожидать (провокаций) всегда. Сегодняшняя Украина не останавливается не перед чем… Любые блоки, в том числе военные, позиционируются как блоки против России или на случай нападения России… Какие бы ни были провокации, давайте заранее настроимся на то, чтобы не обращать на них внимания. Те, кто настроен на конструктив, на провокации не поддаются», — сказал Слуцкий.

Политик уверен, что в будущем отношения России с Украиной, во главе которой будет «нормальное руководство», восстановятся.

Ранее в Офисе президента Украины заявили, что США скоординировали свои позиции с Украиной перед встречей Путина и Байдена. Также на днях состоялся телефонный разговор президента Украины Владимира Зеленского и американского лидера Джо Байдена.