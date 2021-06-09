Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины отказался возвращать залог в размере 90 млн гривен депутату Верховной Рады Ярославу Дубневичу. Об этом 9 июня сообщило агентство «Украинские новости»

Дело против Дубневича о возможной причастности к завладению 93 млн гривен «Укрзализныци» было закрыто, и 20 мая в ВАКС поступило ходатайство от его адвоката с требованием отменить залог как меру пресечения и избрать другую меру.

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«Защитник утверждает, что: 1) после ознакомления с материалами дела сторона защиты сделала вывод об отсутствии фактических данных, указывающих на обоснованность подозрения Дубневича; 2) в настоящее время обстоятельства, которые стали основанием для применения меры пресечения, существенно изменились», — говорится в сообщении.

При этом своим решением от 2 июня ВАКС отказался возвращать Дубневичу залог.

Депутат вышел из СИЗО в ноябре 2019 года, внеся залог в размере 90 млн гривен.