Дело против Дубневича о возможной причастности к завладению 93 млн гривен «Укрзализныци» было закрыто, и 20 мая в ВАКС поступило ходатайство от его адвоката с требованием отменить залог как меру пресечения и избрать другую меру.
По словам адвоката, в последний раз срок действия обязательств, возложенных на Дубневича, был продлен до 29 апреля 2020 года. После этого сторона обвинения больше не обращалась в суд с ходатайствами об их продлении.
«Защитник утверждает, что: 1) после ознакомления с материалами дела сторона защиты сделала вывод об отсутствии фактических данных, указывающих на обоснованность подозрения Дубневича; 2) в настоящее время обстоятельства, которые стали основанием для применения меры пресечения, существенно изменились», — говорится в сообщении.
При этом своим решением от 2 июня ВАКС отказался возвращать Дубневичу залог.
Депутат вышел из СИЗО в ноябре 2019 года, внеся залог в размере 90 млн гривен.