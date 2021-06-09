В городе Хуст Закарпатской области Украины в небе заметили неизвестный летательный аппарат, похожий на НЛО. Видео на днях опубликовали на YouTube-канале «Подслушано Хуст»

Осеннее обострение: Одесса в сентябре пострадала от наплыва НЛО © СС0, Pixabay

Кроме того, при движении неизвестного объекта не слышно звука, характерного для пролета самолета или вертолета.

Отмечается, что НЛО летает неподалеку от дома мэра города. В комментариях предположили, что на видео мог попасть квадрокоптер.

Обычно о «нашествии НЛО» информация в СМИ появляется в конце лета — начале осени, в период звездопадов.

В частности, в Одессе о наплыве летающих тарелок сообщали в сентябре 2020 года.