Среди туч очевидцы засняли блестящий летательный аппарат. В нем заподозрили НЛО, поскольку он движется иначе, чем самолет, однако с немалой скоростью.
Кроме того, при движении неизвестного объекта не слышно звука, характерного для пролета самолета или вертолета.
Отмечается, что НЛО летает неподалеку от дома мэра города. В комментариях предположили, что на видео мог попасть квадрокоптер.
Обычно о «нашествии НЛО» информация в СМИ появляется в конце лета — начале осени, в период звездопадов.
В частности, в Одессе о наплыве летающих тарелок сообщали в сентябре 2020 года.