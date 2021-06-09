Ранее суд ЕС принял решение в пользу Януковича и его сына, оспоривших заморозку их активов в Европе.

«Мы приняли к сведению судебное решение, теперь оно должно быть проанализировано в Совете Европейского союза. Виктор Янукович и его сын остаются под санкциями ЕС в соответствии с юридическим актом, принятым уже в текущем 2021 году», — цитирует Стано РИА Новости.

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По словам чиновника, санкции действуют до 6 марта 2022 года и ежегодно пересматриваются. Чтобы санкции были сняты, за это должны проголосовать представители всех без исключения стран ЕС, добавил он.

В решении о продлении санкций до марта 2022 года в качестве причины продолжения их действия указывается, что Янукович-старший якобы уклоняется от того, чтобы предстать перед судебными органами Украины.

Между тем суд ЕС постановил, что Евросовет, вводя санкции против Януковичей, «не удостоверился в том, соблюдают ли украинские власти право на защиту указанных лиц в рамках данной уголовной процедуры», поэтому решение о сохранении санкций в отношении указанных лиц было ошибочным.