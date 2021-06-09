В интервью изданию Украина.ру американист Дмитрий Дробницкий сказал, что президент США Джо Байден не знает, чего может добиться на встрече с российским лидером Владимиром Путиным, а также вынужден сейчас вести себя максимально сдержанно, поскольку, если он поступит слишком мягко, то заклюют республиканцы, а если мягко - Россия даст жёсткий ответ

По словам эксперта, американские власти испытывают некую растерянность и на российском, и на китайском, и на европейском направлениях.

«У Байдена перед встречей с Путиным очень серьёзная проблема: с одной стороны, он не может повести себя слишком мягко, потому что республиканцы заклюют, с другой стороны, поведи он себя слишком жёстко и ответь Россия на очередной наезд так, как она может ответить, а ответить она может по-разному, и Байден будет виноват в этом ответе. Поэтому он старается максимально не провоцировать перед встречей. Для Байдена переговоры в Женеве очень важны, но у него проблема в том, что он не понимает, чего может добиться на них», — заявил американист Дмитрий Дробницкий в интервью изданию «Украина.ру». Чарнецки объяснил, какую ловушку готовит Байден для Путина

Более того, как отметил эксперт, 2 основных лица, которые по Конституции США отвечают за внешнюю политику — госсекретарь Энтони Блинкен и советник президента страны по национальной безопасности Джейк Салливан — представляют противоборствующие кланы в администрации, которые стратегически хотят одного и того же, но в тактическом плане они расходятся. Первый чиновник относится к группе «ястребов», которая по-прежнему рассматривает Украину как важный форпост давления на Россию, а второй — клан клинтонитов, более умеренных, которые были ближе к 42-му американскому президенту Биллу Клинтону, нежели к его супруге Хиллари, возглавлявшей Госдепартамент и баллотировавшейся в президенты в 2016 году.

«Байден не относится ни к одному из этих кланов, это компромиссная фигура, он вынужден, условно говоря, изображать хорошую мину при плохой игре. Он сейчас не представляет интересы своего клана (клана Кеннеди, который представляет ещё бывший госсекретарь, а ныне спецпредставитель президента США по вопросам климата Джон Керри), он номинальный глава широкой коалиции всех этих кланов, составивших администрацию, поэтому собственной позиции у него нет и быть не может. Байден и согласился быть патриархом этой коалиции, которая чем дальше, тем больше трещит по швам», — сказал Дробницкий.