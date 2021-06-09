Печерский районный суд разрешил заочное расследование в отношении двух соратников главы политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука, которые фигурируют в деле о госизмене. Об этом 9 июня в Telegram сообщила так называемая прокуратура АР Крым и Севастополя

Расследование будет проводиться в отношении двух руководителей движения «Украинский выбор». Они подозреваются в «организации и проведении незаконного референдума на временно оккупированной территории АР Крым и города Севастополя».

Как сообщают украинские СМИ, заочное расследование, вероятно, проведут в отношении главы ячейки «Украинский выбор» в Севастополе Ивана Комелова, а также активиста Александра Синявского.

Медведчука шаг за шагом выдавливают из политики: эксперты о преследовании оппозиции на Украине Тараса Козака подозревают в госизмене, нарушении правил ведения войны и покушении на разграбление национальных ресурсов в Крыму.

По версии следствия, оба в 2015 году якобы вступили в предварительный сговор с властями России для добычи принадлежащих Украине полезных ископаемых на шельфе Черного моря. По данным СБУ, Козак находится в РФ.

Ранее суд отказал прокуратуре в мере пресечения для Медведчука в виде ареста и отправил лидера партии под круглосуточный домашний арест. Депутат не может отлучаться из дома и должен все время носить средство электронного контроля.